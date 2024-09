Ted fa tappa a Vittoria. Tutto pronto per la terza edizione della rassegna internazionale che fa il giro in tutto il mondo e il cui format si basa su una serie di conferenze ad ampio raggio. Ospiti di calibro nazionale e non solo renderanno la loro testimonianza offrendo al territorio ipparino un pomeriggio di assoluto valore. Si parte questo sabato, location degli appuntamenti il Teatro comunale (nella foto), con il primo ospite Mamadou Kovassi, la cui storia ispirò il film candidato al premio oscar “Io Capitano”, Ingegneria Italia, l’ormai celebre progetto di divulgazione nel mondo dell’innovazione ingegneristica. A seguire sarà la volta di Daniela Giordano, una delle prime donne in Sicilia e in Italia a occuparsi di intelligenza artificiale mentre non mancheranno anche gli incontri con Claudio Valletta, content creator sul mondo della fisica e Jessica Alessi, ricercatrice marina di Agrigento riconosciuta a livello internazionale. Dopo il grande successo dell’edizione 2023, TedxVittoria rinnova dunque i propri contenuti proponendosi come evento di rilievo per l’intera provincia. Nato a giugno 2022 da un’idea di Giuseppe Mangione, la rassegna culturale ha immediatamente trovato terreno fertile per crescere e svilupparsi insieme al sostegno di altri collaboratori come Giovanni Maria Macca e Lorenzo Lombardo. Ma negli anni il numero di volontari a sostegno dell’iniziativa è cresciuto sempre di più fino a raggiungere le quaranta unità. “Non ci aspettavamo – affermano gli organizzatori – una risposta così positiva, siamo solo alla seconda edizione e non potevamo chiedere risultato migliore. A fare da cornice, in questo 2024, sarà l’elegante Teatro comunale “Vittoria Colonna” che permetterà di risaltare la bellezza dell’evento. TedxVittoria – spiega Giuseppe Mangione – è un evento locale del format internazionale Ted, una serie di conferenze su diversi campi della cultura e della conoscenza, attraverso il racconto di storie in grado di stimolare idee di cambiamento e progetti di sviluppo.