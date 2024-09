E’ una Virtus rimaneggiata ma pienamente sul pezzo quella scesa in campo ieri, al PalaFerraro di Piazza Armerina, contro la Siaz (Serie B Interregionale). La squadra di coach Recupido, alla quarta amichevole di questa preseason, si è imposta per 78-73, con punteggio azzerato a ogni quarto e una discreta prevalenza nella prima metà di gara. Ma soprattutto ha mostrato progressi sul piano del sacrificio e della coesione, entrando sempre più in sintonia col sistema di gioco proposto dallo staff tecnico. Assenti Simon per un attacco febbrile e Bertocco per un problema muscolare, mentre Gloria, reduce dal mal di schiena, ha avuto minuti limitati, così come Erkmaa, che sta lavorando dal punto di vista fisico per lasciarsi alle spalle qualche acciacco pregresso. “Tuttavia – spiega coach Recupido – la partita è andata discretamente bene. In settimana stiamo lavorando a ranghi ridotti, quindi sostenere un cinque contro cinque così competitivo è stato un toccasana. Il risultato vale poco o niente in precampionato, ma abbiamo visto buone cose considerando il materiale umano a disposizione. A due settimane dall’inizio del campionato siamo ancora un po’ indietro per determinati aspetti, ma per altri sono soddisfatto: mi piace l’applicazione dei ragazzi e la voglia di entrare nel nostro sistema di gioco che non è per niente facile. Ci vuole coinvolgimento da parte di tutti, sincronia nello stare in campo, ed è una cosa che non scatta da subito. Ma i giocatori ci stanno mettendo attenzione e sforzo. Adesso ci riposiamo due giorni prima di entrare nella fase cruciale della preparazione”. La Virtus tornerà ad allenarsi lunedì, contando di recuperare qualche elemento. La prossima settimana sono previste due amichevoli: mercoledì contro Capo d’Orlando, sabato 21 in casa contro la Fortitudo Agrigento. Il debutto ufficiale, invece, è fissato per domenica 29, quando al PalaPadua arriverà Treviglio, per la prima giornata della Serie B Old Wild West.