st 32 Di Giacomo Il Vittoria Fc soffre, rischia di andare sotto, sbaglia diverse occasioni da gol, ma alla fine riesce a battere di misura una coriacea Nebros, che esce dal “Cosimo” senza punti ma con la certezza di essere squadra che può dare fastidio a tutte le avversarie che incontrerà sul suo cammino. I biancorossi di Danilo Rufini sostenuti da un pubblico da serie superiore alla fine riescono a portare a casa tre punti importanti per rispondere a Modica Calcio e Imesi Catania entrambe vittoriose. La gara è stata molto combattuta e a tratti spigolosa con i padroni di casa che hanno tenuto quasi sempre in mano le redini del gioco e la formazione peloritana che non si è mai tirata indietro nella lotta. Dopo aver chiuso il primo tempo a reti bianche, la gara si stappa nella ripresa. Al 14′, infatti, l’arbitro vede un fallo in area di rigore biancorossa e assegna la massima punizione ai nebroidei. Dal dischetto Bontempo calcia debole alla destra di Malandrino che intuisce e devia. Il Vittoria scampato il pericolo si scuote e cerca di alzare i ritmi del gioco e al 32′ trova il vantaggio. Palla che arriva in area sull’out di destra con cross deviato da un difensore che mette fuori causa i suoi compagni di squadra (nella foto) con Di Giacomo che si fa trovare pronto a spingere la palla in rete di testa a porta vuota e fa esplodere lo stadio di gioia. La Nebros non si arrende avanza il baricentro del suo gioco, ma si espone alle ripartenze dei padroni di casa che serrano le fila e alla fine portano a casa tre punti che fanno iniziare benne il cammino anche in campionato dopo il passaggio del primo turno di Coppa Italia.