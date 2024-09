: pt 27′ Deoma, st 10′ De Leonardis, 29′ Strabone, 38′ Carbonaro, 46′ Brullo A Gela finisce con una sconfitta la prima di campionato per lo Scicli Cr. I padroni di casa calano il poker. Per gli ospiti, nulla da fare. I cremisi di Peppe Rosa sono stati sconfitti 4–1 al “Presti” dalla “corazzata” Vigor Gela che punta senza nascondersi al salto in Eccellenza. L’undici sciclitano ha provato a reggere alla forza d’urto dei biancoazzurri di Fausciana e ci sono riusciti per quasi tutto il primo tempo, poi nella ripresa, quando la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, la gara ha preso una piega diversa con i padroni di casa che hanno dilagato. La sfida si sblocca al 27′ della prima frazione di gioco con Deoma che trova lo spazio per la conclusione vincente e porta avanti i padroni di casa. Lo Scicli accenna una timida reazione ma non crea grossi pericoli, così le due squadre tornano negli spogliatoi con i biancoazzurri di casa in vantaggio di misura. Nella ripresa al 10′ arriva il raddoppio gelese con la conclusione vincente di De Leonardis Subito il gol del raddoppio lo Scicli Cr molla la presa e la Vigor Gela ne approfitta per allargare la forbice del risultato. Al 29′ arriva il tris di locali con Strabone. Passano 10′ e bomber Carbonaro mette a segno il poker che chiude definitivamente i conti. Al tramonto del match in pieno recupero arriva il gol della bandiera cremisi con Brullo che serve solo a rendere meno pesante la sconfitta.