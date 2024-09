Un’ottima notizia per i Comuni del Distretto Socio-Sanitario 44 del quale il Comune di Ragusa è ente capofila.

La Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha approvato il PAL 2022, Piano di Attuazione Locale, relativo alla Quota Servizio Fondo Povertà presentato dal Distretto Socio-Sanitario 44 e ha assegnato la somma di 1.056.455,07 euro. Questo permetterà ai Comuni del Distretto di erogare più servizi a sostegno delle persone e delle famiglie indigenti.

Contestualmente, l’assessorato regionale ha anche accolto la richiesta del Distretto di rimodulare gli importi stanziati per i PAL 2018, 2019, 2020, 2021 per permettere ai Comuni di erogare servizi in maniera più mirata.

“L’approvazione del PAL 2022 e la rimodulazione dei Pal precedenti è un risultato importante che permetterà ai Comuni di agire in modo più efficace a contrasto della povertà – afferma Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Ragusa –. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione tra tutti i Comuni del Distretto Socio-Sanitario 44 con il coordinamento del Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa. Il riconoscimento dell’Assessorato Regionale è una grande spinta motivazionale per proseguire con impegno a lavorare in favore delle fasce più fragili dei nostri Comuni”.