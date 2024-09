L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa ha sostenuto la terza edizione del TedxVittoria, intitolata True Colors – Siamo chi siamo, che si è tenuta sabato pomeriggio al teatro comunale “Vittoria Colonna”. L’evento ha esplorato il tema dell’identità personale e delle diverse prospettive, presentando una serie di conferenze su storie di ispirazione, scoperte, tecnologie e intelligenza artificiale e offrendo allo stesso tempo opportunità di networking e workshop per la crescita personale e professionale.

“Come Ente bilaterale del terziario – precisa il presidente Gregorio Lenzo, a nome del consiglio direttivo – siamo onorati di aver partecipato al TedxVittoria 2024, un evento giunto alla sua terza edizione che ha dimostrato ancora una volta come questi format rappresentino un’importante opportunità di crescita culturale e sociale per il territorio. Ascoltare e condividere idee ci arricchisce, promuove il benessere comune e rafforza i valori che costruiscono una comunità più forte e consapevole. Complimenti dunque a questo team di giovani ragazzi organizzatori del Tedx a Vittoria, il loro straordinario lavoro di squadra contribuisce a influire positivamente sulla crescita culturale della nostra città, con l’impegno di diffondere messaggi di benessere e positività. Dobbiamo continuare a propendere verso questi percorsi che promuovono la condivisione di idee, la crescita culturale e il benessere sociale all’interno della nostra comunità. Come Ebt, dunque, siamo convinti che partecipare e supportare tali iniziative sia fondamentale per valorizzare il potenziale umano e costruire un futuro migliore per tutti, rafforzando il legame tra il mondo del lavoro e il territorio, favorendo il progresso sociale ed economico”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sede Ebt di via Roma a Ragusa allo 0932.622522.