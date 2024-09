La Lilt di Ragusa, associazione che da oltre 70 anni è presente nel territorio ragusano operando nel campo della prevenzione oncologica, organizza la manifestazione “Pigiama Run 2024” che si svolgerà venerdì 20 settembre, a cominciare dalle 18.30.

Si tratta di un evento di solidarietà di portata nazionale promosso dalla Lilt dal 2019 e che nel corso degli anni sta coinvolgendo tante altre Lilt; questa sesta edizione si svolgerà in contemporanea in 40 città italiane, tra cui Ragusa.

Finalità dell’evento è la raccolta fondi per i bambini malati di tumore e infatti proprio in solidarietà di questi, la passeggiata si svolgerà in pigiama. I partecipanti riceveranno un pacco gara in omaggio contenente materiale illustrativo, sconti e prodotti offerti dai vari sponsor nazionali e locali.

La Lilt di Ragusa aderisce dal 2022 e le edizioni precedenti si sono svolte a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa con la partecipazione di circa 100 iscritti. Quest’anno si è pensato di organizzarla nel centro di Ragusa con raduno alle 18,30 a Piazza San Giovanni e partenza alle 19, per snodarsi in un percorso di circa 3 Km per corso Italia, via Roma, Ponte Nuovo, piazza Libertà, viale Tenente Lena, piazza Stazione, piazza del Popolo, viale Sicilia, via Risorgimento, via Ingegnere Migliorisi, piazza Cappuccini, via Traspontino, Ponte Vecchio, via Mariannina Coffa per poi concludersi al punto d’inizio in piazza San Giovanni.

Maggiori informazioni e iscrizione alla segreteria Lilt Ragusa, in via Ottaviano a Ragusa Ibla. È possibile chiamare i numeri 0932.229128 – 334.3985455 o inviare una mail a info@legatumori.rg.it