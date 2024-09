Un uomo ricco, e con due figlie da maritare. Due, in realtà, hanno già fidanzato e marito. Il cruccio per la terza, la più grande, quarant’anni alle porte e un futuro da zitella ormai segnato. Così il protagonista, don Pasquale, punta su uno squattrinato giornalista amico di famiglia a cui promette una superdote. E’ questo il tema portante di “Sì, papà”, la commedia brillante in due atti che, scritta e diretta da Carlo Nobile, tra l’altro nei panni del protagonista, don Pasquale, sarà portata in scena dalla compagnia “I superstiti” (nella foto) domani sera, sabato 21 settembre, alle 21, al centro sportivo culturale Lifeten di Pedalino. L’appuntamento rientra nell’ambito del cartellone “Teatro e musica – Culture is life”, che sta caratterizzando i fine settimana di settembre. Il ticket d’ingresso sarà di cinque euro. Il cartellone è sostenuto dal Libero consorzio dei Comuni di Ragusa, dal Comune di Comiso e dalla Regione, assessorato al Turismo e Spettacoli, oltre che dalla presidenza dell’Ars. Il cast in scena domani sera darà vita a uno spettacolo spassosissimo, quasi due ore di risate e applausi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, e non solo, del teatro comico amatoriale. Il finale, dopo una serie di traversie e di incidenti di percorso, è dolceamaro. A fare da traino all’intero gruppo di attori lo stesso Nobile con Cettina Cataudella. Il resto del cast è formato da Pippo Antoci, Gianni Canzonieri, Graziella Frasca, Giorgio Gurrieri, Angelo Iacono, Tina Licitra, Angela Paolino e Domenico Puccia.