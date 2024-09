Fare Verde Vittoria, associazione di protezione ambientale, “constata amaramente – è scritto in una nota – l’assoluto disinteresse, da parte dell’amministrazione comunale di Vittoria, all’ avvio della consulta per l’ambiente. Lo svolgimento dei fatti ha determinato queste inevitabili considerazioni. La richiesta dell’associazione, di avere, da sempre, un confronto democratico con l’amministrazione sulle tematiche ambientali che determinano considerevolmente il presente e il futuro del nostro territorio, ad oggi, non è stata accolta”. “Nel frattempo – prosegue il documento – problematiche croniche, mai risolte, assillano la nostra città: centro di compostaggio Pozzo Bollente ancora chiuso; la mancanza di una tariffa puntuale per i cittadini sulla differenziata; la mancanza di una chiara programmazione sul verde pubblico cittadino; le tante discariche urbane e extra urbane, ecc. Ci preme, dunque, sottolineare l’urgenza dell’avvio della consulta, per poter confrontarci su varie tematiche ambientali, una delle quali fra le tante, particolarmente importante, riguarda gli alberi da abbattere in piazza Cavour a Scoglitti, un annuncio fatto in un pubblico comizio il 20 agosto 2024 a seguito del rifacimento della suddetta piazza”. “Evidenziando che l’attuale amministrazione comunale risulta insediata da quasi tre anni – è spiegato ancora – la mancata risposta, ad un confronto con le associazioni del territorio, è, oggettivamente, un atteggiamento poco proficuo per l’intera città, poiché non valorizza un’iniziativa democratica e di crescita civile, promossa, fra l’altro, dalla stessa amministrazione. Le associazioni sono un gruppo di cittadini che vivono quotidianamente le scelte fatte nella propria città e che hanno oltre al dovere, il diritto a poter dare un contributo alla crescita civile e culturale della nostra città, su tematiche di interesse primario e collettivo”.