“Sarà trattato domani, lunedì, in Consiglio comunale, il pacchetto sicurezza per il centro storico che, come Fratelli d’Italia, abbiamo predisposto chiedendo che possa essere innalzata sempre di più l’asticella dell’attenzione. Auspichiamo che le misure per la legalità, la sicurezza e il decoro che sono state presentate, a nome del nostro partito, dal consigliere comunale Rocco Bitetti, possano ricevere il meritato supporto da parte di tutte le forze politiche presenti in seno al civico consesso”. E’ quanto afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani (nella foto), rammentando che l’atto di indirizzo sarà discusso domani a palazzo dell’Aquila, nell’aula consiliare, essendo stato inserito al quarto punto all’ordine del giorno.

“Ricordiamo che le misure contenute nel pacchetto – ancora Poidomani – sono il frutto di una serie di raccolte firme portate avanti per tutto il periodo estivo nelle zone più sensibili alla tematica, a cominciare da piazza San Giovanni e dal quartiere Ecce Homo. Abbiamo operato politicamente per fare in modo che possano arrivare delle risposte dall’ente comunale oltre dalle altre autorità preposte. Questo atto di indirizzo, dunque, assume un significato politico molto pregnante. Per noi è fondamentale che possa essere condiviso dall’intero civico consesso. Siamo ansiosi di verificare che cosa accadrà domani in aula”.