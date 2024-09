L’apertura della festa di Maria Santissima Bambina ha avuto quest’anno una caratterizzazione speciale. Il fine settimana, infatti, è stato contrassegnato dall’accoglienza riservata al nuovo pastore, non senza prima avere salutato l’arciprete parroco che in questi anni ha guidato la comunità. Sabato sera, in piazza, dopo la processione di Maria Santissima Bambina dalla chiesa di Sant’Anna, dove il simulacro è allogato, si è tenuta la celebrazione eucaristica e il saluto dell’ormai arciprete emerito, don Giuseppe Antoci, che è stato destinato ad altra sede pastorale.

Ieri, invece, grande accoglienza è stata riservata al nuovo arciprete parroco. Sempre in piazza della Rimembranza, musica e festa da parte della comunità che ha dato il benvenuto a don Innocenzo Mascali (nella foto). Alle 19, poi, in una chiesa di San Giovanni Battista gremita di fedeli, il saluto di accoglienza da parte del sindaco, Salvatore Pagano, e di un rappresentante della comunità. In chiesa Madre, subito dopo, la solenne celebrazione eucaristica che ha segnato di fatto l’avvio del ministero di arciprete parroco da parte di don Mascali. L’intera comunità ha rivolto il proprio caloroso abbraccio al sacerdote che la guiderà per i prossimi anni. Intanto, prosegue domani la festa di Maria Santissima Bambina, l’ultima delle celebrazioni religiose estive a Monterosso Almo, con la terza festa del quartiere “Ra Santa Cruci” che si terrà a partire dalle 20,30. Mercoledì, alle 19, la celebrazione eucaristica e la benedizione delle mamme in attesa. Giovedì, alle 19 la santa messa e alle 19,45 l’adorazione eucaristica comunitaria. Nel frattempo, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese, ha dato il via a un’azione di pulizia straordinaria che ha interessato, soprattutto, i luoghi che sono stati teatro delle celebrazioni e quelli dove si terrà la processione di domenica prossima.