Nell’ambito delle attività di prevenzione e di prossimità rivolte agli istituti scolastici della provincia, in applicazione del protocollo d’Intesa sottoscritto con l’Asp di Ragusa e nell’ambito delle tematiche più generali trattate in sinergia con la locale Prefettura e gli altri enti preposti nel territorio della provincia, si terrà l’iniziativa “Violenza Giovanile: Prevenzione in famiglia. Osservare, Ascoltare, Conoscere”.

L’appuntamento è in programma mercoledì 25 settembre alle 18, presso l’istituto comprensivo “G. Verga” di Comiso in vi Roma. Parteciperanno: dr. Marco Rota, procuratore facente funzioni della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa; per la Prefettura, un rappresentante delegato dal prefetto di Ragusa; Rosalba Capaccio, commissario capo della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Ragusa; Giuseppe Raffa, pedagogista coordinatore dell’ambulatorio Antibullismi Asp di Ragusa.

L’evento si propone di divulgare la “Cultura della Prevenzione” quale utile strumento per il contrasto alla violenza giovanile anche attraverso il coinvolgimento dei genitori.