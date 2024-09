Stanno proseguendo, per entrare nel vivo, le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina a Monterosso Almo, il cui simulacro è stato già portato in processione sabato scorso. Dopo la festa del quartiere “Ra Santa Cruci”, la cui terza edizione si è tenuta ieri sera, oggi alle 19, nella chiesa di Sant’Anna, ci sarà la celebrazione eucaristica e la benedizione delle mamme in attesa mentre domani, dopo la santa messa delle 19, è prevista alle 19,45 l’adorazione eucaristica comunitaria. I festeggiamenti entrano nel vivo da venerdì. Dopo la celebrazione eucaristica delle 18, alle 21, in piazza Rimembranza, a cura dell’amministrazione comunale, ci sarà lo spettacolo musicale con i “The Fog” mentre, subito dopo, è in programma il momento cabaret con la presenza di Mariuccia Cannata in arte Pipitonella.

Sabato, alle 15, la questua con la banda musicale mentre alle 19 è prevista la celebrazione eucaristica. Lo spettacolo musicale della serata prevede alle 21,30, sempre in piazza Rimembranza, l’esibizione dei Bluesugar – Zucchero tribute show. A seguire ci sarà la seconda edizione di Music on – dj set. Per quanto riguarda, in particolare, quest’ultimo appuntamento è fissata la performance dei resident dj Cast e dj Sandrix mentre il guest sarà Simone Sampietro. Voce Gianvito Messina. L’inizio della performance, sempre in piazza Rimembranza, è previsto per le 23,45. In corso, intanto, la pulizia straordinaria programmata dall’impresa ecologica Busso Sebastiano per far sì che i luoghi interessati dalle celebrazioni possano presentarsi ai fedeli e ai visitatori in maniera più decorosa del solito.