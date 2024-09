E’ stato fra’ Luca Bonomo, nel contesto delle celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, tuttora in fase di svolgimento nella parrocchia di piazza Cappuccini a Ragusa, a presiedere le celebrazioni eucaristiche che hanno caratterizzato queste ultime giornate e, in particolare, la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina di lunedì scorso. Pure oggi, la messa delle 18,30 sarà presieduta dal frate francescano. Domani, alle 18, la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi, alle 18,30 la santa messa, anche in questo caso presieduta da fra’ Luca Bonomo, con l’animazione della comunità parrocchiale. Alle 19,30 la catechesi sul tema “Francesco, testimone credibile dell’Amore di Dio”. Si prosegue venerdì con il Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi, alle 18,30 la santa messa che sarà presieduta dal sacerdote Nicola Iudica nel settimo anno di attività pastorale alla guida della parrocchia di San Francesco d’Assisi a Ragusa (nella foto di Salvo Bracchitta da sinistra don Iudica e fra’ Bonomo). La celebrazione sarà animata dalla comunità parrocchiale. Sabato, poi, in piazza Cappuccini, alle 16,30 ci sarà l’appuntamento per partecipare alla visita al museo Città di Ragusa a cura del prof. Giorgio Flaccavento e del prof. Francesco Licitra. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 la messa presieduta da don Nicola Iudica. Alle 19,30 prenderà il via la rassegna delle corali parrocchiali. Con il titolo “Rapiti da dolci melodie”, parteciperanno alla manifestazione il coro Regina Caeli di Giarratana, il coro Maria Santissima di Portosalvo di Marina di Ragusa, il coro Armonia San Paolo di Ragusa, il coro Savio di Ragusa e la corale San Francesco d’Assisi di Ragusa. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di questo genere musicale.