Il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi (nella foto), è stato tra i relatori del congresso nazionale straordinario dell’ente di promozione sportiva tenutosi sabato scorso a Roma e che è stato caratterizzato da un corso di aggiornamento rivolto ai dirigenti sportivi. In particolare, Cassisi, che è dottore commercialista e revisore legale, ha relazionato sul tema “La revisione dei conti del comitato”, mettendo in evidenza quali sono tutte le procedure che occorre seguire per essere sempre al passo con le normative vigenti e fare in modo che le Asd e le Ssd, ma soprattutto i comitati provinciali e regionali dell’ente, possano esprimere al meglio tutte le proprie peculiarità. E’ stato chiarito che il revisore legale che i comitati possono eleggere come consulente, attraverso il congresso delle società affiliate, può anche essere un professionista non iscritto all’albo anche se Cassisi ha chiarito, in proposito, che è preferibile che lo sia.

“L’appuntamento di sabato – chiarisce il presidente Cassisi – aveva anche una valenza particolare perché si è lavorato per modificare lo statuto. Ringrazio il presidente nazionale Francesco Proietti per avermi voluto tra i relatori e prendiamo atto di come il nostro eps continui a crescere sempre di più perché in grado di fornire risposte sempre all’altezza della situazione a tutti i nostri associati che, non a caso, anche a livello provinciale, crescono sempre di più. La formazione è uno degli aspetti caratterizzanti l’attività del Csen e continueremo ad attuarla anche su base locale. Siamo come sempre pronti a dare del nostro meglio perché fare sport è una cosa seria per tutti noi”.