Il consorzio Ragusano Dop ha partecipato, con i suoi rappresentanti, ad Ortigia, nell’ambito dell’Expò Divinazione in programma a Siracusa dove è in corso il G7 agricoltura, al convegno organizzato da Origin Italia su “Italian Geographical Indications a tool for international cooperation”. Una occasione quanto mai importante nel corso del quale gli interventi del ministro Francesco Lollobrigida, del presidente del comitato scientifico di Qualivita Paolo De Castro e del direttore generale della Fao, si sono resi utili per il rafforzamento e la istituzionalizzazione della posizione di Origin Italia e dei Consorzi di tutela aderenti, espressa dal presidente Cesare Baldrighi e dal direttore Mauro Rosati in merito al ruolo e all’importanza delle Indicazioni geografiche. Una posizione sintetizzata nella “dichiarazione di Ortigia 2024” elaborata dal comitato strategico e discussa ed approvata dalla successiva assemblea di Origin Italia, l’associazione di buona parte dei consorzi di tutela italiani. Con tale documento, che il ministro Lollobrigida porterà alla approvazione dei colleghi provenienti dagli altri paesi presenti al G7, vengono formulate le seguenti richieste: l’impegno a perseguire il riconoscimento delle Indicazioni di Origine quale “patrimonio dell’umanità”; la creazione di un sistema multilaterale per la protezione delle Indicazioni geografiche efficace, semplice, trasparente per i produttori e per i consumatori; la esclusione delle Indicazioni geografiche dall’applicazione di dazi, barriere tariffarie e non tariffarie; un incremento delle risorse finanziarie per la cooperazione internazionale per il rafforzamento delle indicazioni geografiche nei Paesi in via di sviluppo; un incremento delle risorse pubbliche per il sostegno delle azioni a tutela e protezione delle indicazioni geografiche nei mercati.