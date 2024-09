Al via il processo davanti al Tribunale di Ragusa (presidente Antonella Frizilio) nei confronti dell’albanese di 27 anni accusato di violenza sessuale su una sedicenne tunisina residente a Ragusa. Su richiesta dell’avvocato difensore Michele Savarese è stata disposta la perizia psichiatrica. Il pm non si è opposto vista la documentazione del Dipartimento di salute mentale. Il Tribunale ha nominato il dottor Giuseppe Asaro. I lavori sono stati aggiornati all’11 ottobre quando il consulente assumerà l’incarico. Lo psichiatra dovrà accertare se l’imputato al momento del compimento dei fatti fosse capace di intendere e di volere e se lo è adesso e se è in grado di partecipare scientemente al processo. Il pm Silvia Giarrizzo prima di chiudere le indagini ha chiesto l’incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della sedicenne vittima di violenza sessuale. Si è trattato di un passaggio importante per la ricostruzione dei fatti. L’albanese è accusato di violenza sessuale aggravata. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa. L’episodio è avvenuto il 24 gennaio nei pressi della Villa Margherita. Nei mesi scorsi il Tribunale del Riesame ha rigettato l’istanza della difesa per ottenere la revoca del dissequestro degli oggetti trovati a casa del giovane, tra cui un giubbotto nero che – per l’accusa – indossava quando avrebbe commesso il reato. Il Riesame di Catania ha respinto la richiesta di revoca dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.