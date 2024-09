Il villaggio di Puntarazzi, alla periferia della città, lungo la Sp 60, la strada provinciale che conduce a Santa Croce Camerina, preso di mira dai lestofanti. Una serata da dimenticare, quella di sabato, per due famiglie della zona. I residenti segnalano due scassi in villetta, in orario cosiddetto normale, intorno alle 20/20,30. “Ormai il villaggio è preso di mira, gli scassi a danno dei residenti non si contano più – scrive sui social un cittadino residente in zona – non solo in villette isolate ma anche in pieno villaggio, in villette affiancate, con persone dentro la casa attigua a poche decine di metri. Le istituzioni che fanno? Beh, se foste dei disonesti e aveste un villaggio altamente antropizzato ma mai controllato dalle forze dell’ordine che fareste? Terra vergine, terra di conquista, limone da spremere. Le istituzioni che fanno? Le forze dell’ordine sono poche… direte, non c’è la fanno a controllare un territorio così vasto… beh allora? Che si fa?”. “Si fa quello che da diversi mesi ormai – prosegue – i residenti disperati si propongono, quella parola brutta che i prefetti non amano, quella parola brutta che sancisce la sconfitta dello Stato, quella parola brutta che io non oso dire, ma quella che ogni cittadino violato ha voglia di urlare. Quella che inizia con R…… (evidentemente ronda, ndr). Quella che fa venire la tentazione di farsi giustizia da soli…che non è mai una buona cosa”.