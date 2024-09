Giovedì scorso, alle prime luci dell’alba, nel corso dei consueti controlli che il Comune di Santa Croce opera a tutela dell’ambiente è stata individuata l’accensione di una fumarola. La polizia locale, con la squadra di tutela del territorio, si è recata subito sul posto e i responsabili sono stati sanzionati. “Continuiamo a rimanere vigili e operativi – specie in questo periodo in cui il fenomeno odioso delle fumarole si ripete con maggiore frequenza – spiega il sindaco Peppe Dimartino – per tutelare il nostro territorio e la salute pubblica. I nostri controlli si inseriscono in un quadro che vede una grande attenzione di tutte le istituzioni per contrastare le fumarole che investono tutti i Comuni della fascia trasformata”. “Proprio alcuni giorni fa, con gli altri sindaci delle città della fascia trasformata, siamo stati auditi della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: un momento di confronto – con tutte le maggiori istituzioni della nostra provincia – molto importante che segna la volontà di affrontare in maniera unitaria un fenomeno complesso. A ciò si aggiunge l’avvio – grazie al coordinamento del prefetto di Ragusa e alla disponibilità del Libero consorzio – del progetto “Riciclo Verde” che consentirà alle aziende agricole di smaltire in maniera corretta, semplice e gratuita gli scarti vegetali di produzione nel centro di contrada Perciata o di chiederne il ritiro a domicilio. L’impegno continuerà ad essere massimo per liberare il territorio da questi ecoreati”.