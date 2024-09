L’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria sta accelerando le procedure per la realizzazione di importanti opere pubbliche destinate a rendere ancora più apprezzabile il novero degli interventi finora eseguiti. Attraverso le procedure della costruzione in deroga che, dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale, consentirà di accelerare l’iter previsto anche per fare in modo che i finanziamenti ottenuti attraverso il Pnrr possano andare in porto nei tempi previsti, sarà possibile attuare delle realizzazioni particolarmente attese. “Stiamo parlando – chiarisce l’assessore Giuseppe Nicastro (nella foto) – dell’impianto polivalente all’ex campo di concentramento Emaia per 2 milioni di euro; della scuola dell’infanzia di piazza Berlinguer per 5 milioni e 300mila euro; dell’asilo nido di viale Europa per 3 milioni e 456mila euro. La proposta dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello ancora una volta ci ha visto giusto e dunque, attraverso l’articolo 14 del Testo unico per l’edilizia, stiamo bruciando le tappe, grazie anche al supporto degli uffici e al personale che, ancora una volta, hanno compreso le esigenze che risulta necessario attuare e che, per questo, si stanno spendendo per tagliare i traguardi prefissati. Ringrazio ancora una volta il sindaco Aiello per il sostegno e gli uffici per avere fornito la spinta necessaria quando occorreva riuscire a raggiungere il risultato come, d’altro canto, sta accadendo adesso”.