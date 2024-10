“Ci sono oggettivi problemi legati alla sicurezza. Che occorre prendere sempre più in considerazione. E che è necessario segnalare affinché, chi di competenza, possa intervenire. E’ il caso del villaggio Puntarazzi (nella foto) le cui villette, negli ultimi giorni, sono state fatte oggetto della sgradita visita dei soliti ignoti, episodi tra l’altro, a quanto ci segnalano, accaduti in orari cosiddetti normali, addirittura in prima serata”. E’ quanto rileva il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che si fa portavoce delle preoccupazioni espresse dai residenti. “I quali, da qualche tempo – chiarisce Chiavola – dormono con un occhio solo e tutto questo non è giusto perché non si comprende il motivo per cui una realtà densa e popolata come quella del villaggio in questione che sorge alla periferia di Ragusa, lungo la strada che porta a Santa Croce, poco dopo il nuovo ospedale, debba fare i conti con una situazione del genere. Noi, sinceramente, speriamo che da parte delle forze dell’ordine, sempre molto attente a vigilare su quello che accade nella nostra città, possa esserci un supplemento d’operatività. E chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi per cercare di implementare la rete di videosorveglianza affinché anche i delinquenti possano in qualche modo rinunciare alle loro razzie notturne se dissuasi dalla presenza di telecamere. La situazione è molto delicata, ma proprio per questo sono necessari provvedimenti straordinari a tutela della massima sicurezza dei nostri concittadini”.