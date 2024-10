Ieri sera, per la prima volta, il Castello dei Principi di Biscari ad Acate è stato il suggestivo palcoscenico dell’anteprima della 29ª edizione del festival Ibla Buskers. Tra il fascino di questo storico monumento e il calore del pubblico, la magia dell’arte di strada ha preso vita in una serata indimenticabile. Grazie al sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e all’accoglienza del Comune di Acate, il festival ha portato il suo spirito gioioso e inclusivo anche in questa cittadina, confermando la sua capacità di connettere diversi luoghi della provincia iblea. La serata è iniziata nel tardo pomeriggio con la Compagnia Begheré, che ha incantato il pubblico con esibizioni di giocoleria. A seguire, i Giullari del Diavolo, storica compagnia italo-brasiliana, hanno stupito con le loro performance infuocate, mentre la serata si è conclusa con le sonorità afrobeat di Chris Obehi & Afro Band, che hanno fatto ballare il pubblico con ritmi coinvolgenti.

L’evento ha rappresentato un’importante anteprima del festival, che si prepara a vivere il suo cuore pulsante a Ragusa Superiore. Da domani, 4 ottobre, e fino a domenica 6 ottobre, Ibla Buskers invaderà le strade di “Supra”, cioè di Ragusa Superiore dove quest’anno il festival si è eccezionalmente “trasferito” con l’obiettivo di portare arte e spettacolo in un quartiere che merita nuova vitalità. Via Matteotti, via Roma e altre zone simboliche del centro storico di Ragusa Superiore ospiteranno acrobati, giocolieri e musicisti, con l’obiettivo di risvegliare la memoria storica di questi luoghi, un tempo centro della vita sociale ed economica della città.

Gli organizzatori del festival, l’associazione Edrisi, sottolineano come la scelta di spostare momentaneamente l’evento da Ibla a Ragusa Superiore rappresenti un’opportunità per riqualificare aree urbane spesso trascurate. Grazie al sostegno delle istituzioni questo percorso di rigenerazione culturale continua a coinvolgere nuove realtà del territorio.

Il festival Ibla Buskers, con la sua capacità di coniugare arte, cultura e socialità, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la comunità iblea e un evento imperdibile per chi ama lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell’arte di strada. Naturalmente il centro storico di Ragusa Superiore sarà chiuso al traffico nelle aree più vicine al festival ma si potrà accedere ai parcheggi sotterranei con facilità, in modo da godersi tutta la manifestazione in assoluto relax. Per maggiori informazioni e per il programma è possibile visitare il sito ufficiale del festival www.iblabuskers.it e seguire i canali social.