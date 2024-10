Anche in occasione della 49esima edizione della Fam, Fiera agroalimentare mediterranea, il consorzio di tutela del Ragusano Dop ha fatto la sua parte. E non solo con la consueta promozione del formaggio principe dell’area iblea, fiore all’occhiello per la zootecnia locale ed una eccellenza che concorre alla affermazione della sempre più apprezzata enogastronomia della provincia di Ragusa. Il consorzio, infatti, oltre ad aver collaborato per la organizzazione dell’annuale manifestazione, ed aver garantito una qualificata presenza, ha collaborato col Corfilac, con il Consorzio interprovinciale degli allevatori di Ragusa e Siracusa e col locale Ispettorato agrario provinciale, per la indizione del concorso, al quale hanno partecipato diversi produttori, per la scelta e la premiazione del miglior Ragusano Dop prodotto nell’ultima campagna. Un concorso voluto, sostenuto ed organizzato per sancire l’impegno del Consorzio e, soprattutto, dei produttori, per l’ulteriore miglioramento della qualità: un obiettivo di grande importanza per l’affermazione del prodotto, per il territorio e per la sempre maggiore affidabilità del formaggio a marchio comunitario nei confronti dei consumatori. Un concorso che ha portato alla scelta quale miglior Ragusano Dop quello prodotto dall’azienda agricola e zootecnica di Giovanni Floridia (nella foto) con allevamento di razza modicana e con caseificio in c. da Scorsone nel Comune di Ispica. L’occasione del concorso e della conseguente premiazione è stata utilizzata per la consegna ufficiale di una targa di riconoscimento ad Angelo Dipasquale, per anni amministratore del consorzio, quale “stagionatore storico la cui passione, la cui vocazione, il cui impegno e la cui esperienza hanno costituito un riferimento di fondamentale importanza per la formulazione del Disciplinare di Produzione del formaggio Ragusano Dop, per la sua qualificazione, per la sua diffusione e per la sua affermazione commerciale oltre che per la gestione del relativo Consorzio di Tutela del quale è stato presidente oltre che componente del consiglio di amministrazione”.