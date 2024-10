Riparte la stagione di Casamatta, lo spazio teatrale di viale Europa 85 a Ragusa, e lo fa con un Open Day, dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire i corsi che partiranno nei prossimi giorni e che continueranno per tutta la stagione, fino a giugno 2025. Tre, in particolare, sono i laboratori teatrali che si terranno sotto la direzione artistica dell’attore Massimo Leggio, che si avvarrà della collaborazione dell’attore Carlo Ferreri che terrà due corsi di dizione intensivi di 20 ore. I corsi saranno dunque divisi tra “Bambini”, da 6 a 9 anni; “Ragazzi”, da 10 a 13 anni e “Adulti” dai 14 anni in su. L’Open day, dove sarà possibile avere un assaggio dei corsi in cui si avrà la possibilità di apprendere o di migliorare le tecniche di dizione, improvvisazione, espressione corporea, recitazione e scrittura narrativa, è in programma martedì 22 ottobre alle ore 19,00.

“Il teatro – afferma Massimo Leggio – non è solo intrattenimento, ma un potente strumento di crescita personale e sociale. Partecipare a un laboratorio teatrale o a una rappresentazione aiuta i bambini a sviluppare abilità sociali fondamentali. Interagire con i coetanei, lavorare in gruppo e condividere idee sono esperienze che il teatro promuove attivamente. Queste dinamiche favoriscono la capacità di ascolto, la cooperazione e la comunicazione, rendendo i piccoli più aperti e empatici verso gli altri. Inoltre il teatro incoraggia l’immaginazione e la creatività. Attraverso il gioco di ruolo e l’interpretazione di personaggi, i bambini imparano a esplorare nuove prospettive e a pensare fuori dagli schemi. Per questo invitiamo tutti a provare i nostri corsi”. Per informazioni è possibile telefonare al numero 3884591604 o interagire con i social di Casamatta.