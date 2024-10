“Sono in molti i cittadini che mi stanno chiedendo se la questione Ast si può dire risolta visto che, in questi giorni, le corse sono state riattivate proprio da parte dell’Azienda siciliana trasporti. In realtà, l’espressione risolta definitivamente rischia di non potere essere utilizzata. Anche perché risalgono a queste ore una serie di guasti che hanno lasciato a piedi gli studenti pendolari della nostra provincia. Ancora una volta”. E’ quanto afferma la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema (nella foto), che esprime le proprie perplessità su quanto sta accadendo. “Possiamo dire che l’Ast è riuscita a superare un momento di difficoltà che si è trovato ad affrontare – continua Buscema – ma non possiamo avere la garanzia che non ci saranno altri momenti del genere. Da che cosa dipende se accadranno oppure no? Direi da una volontà politica specifica, quella della Regione di rilanciare l’Ast piuttosto che farla morire. E sino a quando questa volontà non si concretizzerà, è chiaro che non potremo avere la certezza su ciò che potrà accadere. Quindi, il discorso è abbastanza semplice. Aspettiamo che la Regione dia davvero una mano all’Ast per evitare di farla morire. Nel frattempo, a pagare dazio sono tutti gli utenti. E decisamente non va bene”.