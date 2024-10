Oggi si celebra anche a Ragusa la solennità liturgica del patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi. E’ festa nella parrocchia di piazza Cappuccini. In particolare, oggi pomeriggio, alle 18,30, ci sarà la santa messa con la partecipazione delle autorità civili e militari. A presiedere l’Eucarestia sarà padre Giovanni Salonia, frate del convento dei cappuccini di Modica. Animerà la comunità parrocchiale. Ieri sera, intanto, grande attenzione per lo spettacolo dal titolo “Rapiti da dolci melodie” curato dalla corale San Francesco per accompagnare il serafico poverello d’Assisi nel suo Transito.

Domani, invece, è la giornata che anticipa la festa esterna. In particolare, alle 16 sono in programma i giochi in piazza dei ragazzi, gonfiabili e tanto divertimento. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi. Alle 18,30 la santa messa con l’Eucarestia che sarà presieduta da padre Evaristo, frate della parrocchia Sacra Famiglia di Ragusa. Animerà anche in questo caso la comunità parrocchiale. In serata, alle 21, torna la nona edizione della manifestazione canora “Una voce per San Francesco”, quarto memorial Mario Vita. Il direttore artistico dell’evento è Laura Di Dio con la partecipazione del direttore di coro, maestro Dario Adamo. Durante la serata è in programma l’esibizione della scuola di ballo Blue stars e del gruppo musicale The Biscuits out machine.