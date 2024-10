La seconda edizione della Marcia per la vita, a cura della Pastorale giovanile vicariale, ha riempito ancora più di contenuti le giornate che anticipano la festa esterna della Madonna del Rosario, patrona della città di Pozzallo. Ieri sera, in particolare, dopo che ci si è spostati in piazza Municipio, sono stati lasciati andare in cielo una serie di palloncini in memoria dei giovani defunti. Un momento molto toccante e partecipato. Domani e lunedì, intanto, le giornate clou dei festeggiamenti. Domenica 6 alle 8 la celebrazione eucaristica che si terrà anche alle 10,30 e che sarà caratterizzata dall’inizio dell’anno catechistico, con la partecipazione dell’Unitalsi. A seguire la benedizione e l’affidamento dei bambini alla Vergine Maria. Alle 18,30 la recita del Rosario e alle 19 la santa messa. Alle 20,30, poi, la veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale. Lunedì 7 è il giorno della festa della Madonna del Rosario. Si comincia alle 7,30 con la recita del Rosario, alle 8 la messa e alle 9,30 ancora il Rosario.Alle 10 ci sarà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Rumeo, vescovo della diocesi di Noto, con il rito di ordinazione diaconale di fra’ Rosario Giunta, quindi un momento di gioia e letizia per l’intera comunità. Alle 12 l’esposizione del Santissimo Sacramento, supplica alla Madonna del Rosario e benedizione eucaristica. Alle 17 in piazza San Pietro ci sarà la Fiera del dono, alle 17,30 la recita del Rosario mentre alle 17,45 da palazzo di Città “Giorgio La Pira” muoverà il corteo delle autorità civili e militari con la partecipazione dei sodalizi. Alle 18 la celebrazione eucaristica a cui farà seguito la consegna delle “chiavi” e l’atto di consacrazione della città alla patrona. Alle 19,30 l’uscita del simulacro della Madonna del Rosario. La processione coinvolgerà le seguenti vie: piazza San Pietro, Giardina, Garibaldi, Bixio, Della Repubblica, Aristodemo, Cattaneo, Magenta, Gramsci, Bixio, Sturzo, Enna, Marconi, Valposina, Battisti, santuario Santa Maria di Portosalvo, piazza delle Rimembranze, corso Vittorio Veneto, Giardina, piazza San Pietro. Alle 22,30 la tradizionale corsa lungo la via Vito Giardina, rientro in chiesa e riposizione del simulacro nella nicchia. “E’ un momento di festa per tutta la città, anche per gli operatori commerciali – sottolinea Gianluca Manenti, presidente cittadino e provinciale Confcommercio, che sta sostenendo la diffusione mediatica dell’iniziativa – è un momento in cui, ancora una volta, emerge tutta l’identità di un territorio che merita di essere valorizzato sempre di più”.