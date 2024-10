Per una riorganizzazione interna resasi necessaria per meglio rispondere alle esigenze dei soci ed in vista del nuovo anno accademico, si è riunito il consiglio direttivo dell’Unitre di Modica, convocato e presieduto da Enzo Cavallo. Nel corso della riunione sono state ridistribuite le cariche sociali fra i consiglieri. Marcello Pagano (nella foto) è il nuovo vicepresidente, Orazio Frasca è stato confermato nel ruolo di segretario, Salvatore Di Rosa è il nuovo Tesoriere, a Tina Cassisi e Concetta Puccia e’ stata affidata la direzione dei corsi e dei laboratori, Giuseppe Barone si occuperà di storia e di cultura ed Orazio Di Giacomo curerà i rapporti esterni e con le Istituzioni. La maestra Claudia Perrone è la nuova direttrice del coro mentre Saro Occhipinti guiderà il laboratorio del Teatro. Inoltre, Angelo Pediglieri è stato confermato come responsabile del Centro elaborazione dati. Tutto definito e pronto per l’avvio del nuovo anno accademico la cui presentazione ed inaugurazione è stata prevista nei primi giorni del mese di novembre in una data da definire coi relatori da coinvolgere. Il consiglio ha deciso inoltre di spostare il termine per la scelta delle attività da parte dei soci, fissato per il 5 ottobre e prorogato al 5 novembre. “Vogliamo partire col piede giusto – ha affermato Enzo Cavallo – Siamo pronti ed io sono orgoglioso per il lavoro fatto, per l’impegno del consiglio direttivo e per la convinta e concreta collaborazione avuta per la progettazione del programma di attività che impegnerà l’Unitre di Modica ed i soci nell’ormai prossimo nuovo anno. La nostra attività nel terzo settore, le potenzialità sociali della nostra associazione e l’iscrizione al Runts ci permettono di raggiungere, nell’esclusivo interesse degli iscritti, obiettivi di grande interesse sociale. E’ per questo che vogliamo aprirci a tutti i cittadini restando a completa disposizione di quanti vogliono saperne di più o vogliono far parte attiva dell’Unitre di Modica che, da quest’anno oltre ad essere rappresentata nel consiglio nazionale, è sede del coordinamento regionale delle altre sedi della Sicilia. Ricordo che a Modica siamo presenti nella sede operativa di via Sorda Sampieri 128 (presso Icotea) dove gli uffici restano aperti dalle 10,00 alle 12,00, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì”.