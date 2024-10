Vedere morire un figlio è un dolore troppo grande che va contro natura ed è per questo che quando accade il cuore di una madre si spezza.

Ed è quello che è accaduto alla signora Anna che a 69 anni non ha retto al dolore per la perdita della figlia Alessandra che di anni ne aveva 48 e che è deceduta a causa di una grave malattia che se l’è portata via in soli dieci mesi. Dieci mesi duri per mamma Anna che ha accudito la figlia senza lasciarla mai un attimo fino ad oggi quando all’arrivo degli operatori dell’agenzia delle pompe funebri ha accusato un malore e nonostante gli sforzi per rianimarla ha deciso di andarsene con Alessandra. E così a distanza di un’ora madre e figlia si sono spente e hanno deciso di compiere insieme l’ultimo viaggio lasciando i familiari distrutti dal dolore per questa doppia perdita, una purtroppo annunciata ma l’altra imprevista. E cosi martedì alle 10 nella chiesa di San Luca si terrà questo doppio funerale per dire addio a queste due donne legate nella vita e nella morte.

Una notizia che ha scosso l’intera comunità incredula per quanto accaduto e che si stringe al dolore della famiglia per questa doppia perdita.