Il laboratorio del coro dell’Unitre di Modica ha ripreso il suo cammino e si prepara per affrontare l’ormai prossimo anno accademico.

Mercoledì 9 ottobre la nuova direttrice, la maestra Claudia Perrone (nella foto), nominata dal consiglio direttivo la scorsa settimana, incontrerà le coriste storiche e coloro che si accingono ad inserirsi nel gruppo. L’occasione, oltre che per una doverosa conoscenza, servirà per una prima presa di contatto e si renderà utile per la definizione del nuovo programma, per la calendarizzazione delle lezioni e per l’individuazione dei giorni in cui si terranno le prove.

In vista della inaugurazione e della presentazione dell’anno accademico 2024/2025 con la maestra Perrone saranno fissate le date in cui ci saranno le esibizioni del coro: date che saranno inserite nel programma contenente tutti gli appuntamenti fissati per lo svolgimento delle attività dell’Unitre di Modica. Da tenere conto che l’inaugurazione del nuovo anno accademico, per la cui organizzazione il consiglio direttivo e la segreteria sono già al lavoro, dovrebbe aver luogo entro la prima decade del prossimo mese di novembre.