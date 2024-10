Entrano nel vivo, questa settimana, i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario nella chiesa dell’Ecce Homo a Ragusa. Dopo che nello scorso weekend le varie iniziative in programma sono state baciate dal successo (in particolare l’appuntamento in collaborazione con la Coldiretti per fare riscoprire a bambini e adulti l’importanza della semina e del frumento oltre alla benedizione del frumento stesso, antica tradizione che lega il culto della Madonna del Rosario alla vita agricola iblea; e poi la serata comunitaria nel salone parrocchiale denominata “Assu porta re”, con grandi e piccoli che si sono divertiti ad animare giochi da tavolo e giochi a carte, trascorrendo ore liete in compagnia), si continua oggi con gli altri appuntamenti.Dopo la santa messa di questa mattina alle 9, alle 15, nel primo pomeriggio quindi, ci sarà la visita ai malati della parrocchia. Alle 16,15 la recita del Rosario, le litanie cantate, la coroncina alla Vergine del Rosario. Alle 17 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giorgio Occhipinti, cappellano ospedaliero e direttore dell’ufficio diocesano della Pastorale della salute. Domani, alle 9, la santa messa, alle 18,15 la recita del Rosario, le litanie cantate e la coroncina alla Vergine del Rosario. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Giuseppe Burrafato, vicario foraneo di Ragusa.Alle 20 nella chiesa di San Francesco d’Assisi raduno dei fedeli, omaggio floreale al santo protettore d’Italia e inizio del Rosario itinerante fino a raggiungere la chiesa dell’Ecce Homo. Giovedì alle 9 la santa messa, alle 18,15 la recita del Rosario, le litanie cantate e la coroncina alla Vergine del Rosario. Alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta da don Luca Roccaro, novello sacerdote. Alle 20 la serata finale di Giocare per donare, con la premiazione delle squadre vincitrici.