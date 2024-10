Questa mattina i coniugi Giovanni Contino e Concetta Lo Monaco hanno donato (nella foto) al Comune di Comiso tre opere pittoriche d’arte originali di artisti comisani. La consegna delle medesime è avvenuta presso l’aula consiliare del Municipio alla presenza del sindaco Maria Rita Schembari, del vicesindaco Giuseppe Alfano, degli assessori Giovanni Assenza e Giusi Cubisino, del dirigente dell’Area 2 Fabio Melilli e dei donatori (nella foto da sinistra Lo Monaco, Schembari e Contino). Le opere consistono in un disegno in policromia raffigurante una colomba beneaugurante di Salvatore Fiume, e in due dipinti a olio: un ritratto di giovane donna di Biagio Brancato e un paesaggio agreste di Giuseppe Colombo. “Ai signori Contino e Lo Monaco va la nostra più sentita gratitudine – ha dichiarato il sindaco Schembari – per lo spontaneo e inatteso atto di liberalità da loro operato. In questo modo, la signora Concetta, la quale vive a Modica da quando si è sposata, ma che è di origini comisane, ha voluto evidenziare l’immutato affetto per la sua città natale. Sono opere artistiche che riceviamo con piacere e che si aggiungono ai dipinti in possesso del Comune. Nell’attesa che sia predisposta una sala da adibire a pinacoteca, saranno esposti sulle pareti del corridoio del primo piano del Municipio, in modo che siano ben visibili al maggior numero possibile di cittadini. Avremo cura di esporre queste opere con le opportune targhette attestanti la provenienza per atto di liberalità”.