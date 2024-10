Con l’avvio della stagione autunnale, e visto che il clima lo permette, alla luce delle temperature al di sopra delle medie stagionali di questi ultimi giorni, sono state riavviate dall’Anffas onlus Ragusa le passeggiate alla scoperta degli angoli nascosti o completamente nuovi della città. E’ il caso del parco pubblico dell’ex scalo merci che, inaugurato la scorsa estate, è diventato la meta del percorso che i ragazzi e gli operatori di Anffas onlus Ragusa hanno voluto animare per scoprirne le fattezze e, soprattutto, le suggestioni vegetali.

“Per i nostri ragazzi – chiariscono dall’Anffas onlus Ragusa – è stata una bella scoperta, per certi versi inattesa. Le aree attrezzate, essendo tra l’altro nuove, sono ben tenute e invogliano a trascorrere del tempo all’aperto. Poi, è molto interessante quel tratto di traversine che è stato lasciato in uno spazio verde a ricordare l’identità di questo posto che, per molto tempo, è servito come area di carico e scarico delle merci al servizio della stazione ferroviaria. Tutti siamo rimasti molto colpiti da quest’azione di riqualificazione che contribuisce a rendere più accessibile la nostra città e che, speriamo, possa continuare a migliorare, sul piano del decoro, in tutti quegli ambiti in cui al momento si registrano una serie di defaillance che si ambisce di potere eliminare al più presto. Il parco pubblico nell’ex scalo merci, dunque, rappresenta un luogo in cui potere migliorare le occasioni d’incontro e fare interagire al meglio i componenti della nostra realtà”.