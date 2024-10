Si è svolto ieri a Modica, presso Monserrato Park, un incontro tra i comandanti della polizia locale dei 12 Comuni Iblei e il comandante della polizia provinciale. L’incontro, volto a rafforzare la cooperazione tra i diversi comandi, è servito, soprattutto, per un confronto, come avviene periodicamente, sui vari temi di rilevanza, tra cui la sicurezza pubblica, la gestione del traffico e le strategie di prevenzione dei reati. Durante la riunione, i comandanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sulle problematiche comuni e di condividere best practices per affrontare le sfide attuali legate alla sicurezza dei cittadini ma, soprattutto, alla carenza di personale.

Inoltre, è stata evidenziata l’importanza di una comunicazione costante tra le diverse forze di polizia, al fine di ottimizzare le risorse disponibili e garantire una risposta rapida ed efficace alle emergenze. Presente il comandante emerito della polizia locale di Vittoria, Giuseppe Piccione, che, nonostante i tanti anni dal suo pensionamento, continua ad essere un punto di riferimento per i “caschi bianchi”. Quest’ultimo ha espresso soddisfazione per la collaborazione instaurata con i comandanti dei Comuni iblei, sottolineando come un approccio integrato possa contribuire significativamente a migliorare la sicurezza e il benessere dei cittadini.

L’incontro si è concluso con l’impegno di pianificare ulteriori riunioni periodiche, per monitorare i progressi e consolidare le strategie adottate.