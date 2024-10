E’ iniziata subito “col botto” l’avventura della piccola. La giovane ragusana, che studia canto da circa un anno, fa parte della squadra di Anna Tatangelo e ieri sera ha debuttato su Canale 5 cantando in coppia proprio con la caposquadra. Le due si sono esibite con “Città Vuota” di Mina. Di lei Michelle Hunziker ha subito dichiarato: “E’ una stella”. Oltre al canto Beatrice studia danze latino americane e qualche mese fa ha partecipato al concorso “Premio Arte Sicilia”. Qui si è aggiudicata, unica ballerina in Italia, una borsa di studio assegnata da Nancy Berti, che oltre ad essere una grande professionista è anche giudice di Amici.Il talent show condotto da Gerry Scotti, sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, andrà in onda ogni settimana, per sei appuntamenti. A mostrare il loro talento, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, che si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. A capitanare le squadre sei protagonisti della musica italiana: la new entry Lola Ponce e i confermati Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. In veste di giurati tornano Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi a cui si aggiunge, nel nuovo ruolo, Iva Zanicchi. In ogni puntata, sfida dopo sfida, verrà stilata una classifica determinata dai voti dei giudici che potrà essere ribaltata dalle preferenze del voto del pubblico in studio. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, il cui giudizio contribuirà al verdetto finale. Accompagnata dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, “Io Canto Generation” punta ad essere anche per questa edizione un’esplosione di musica e talento, un palcoscenico dedicato ai giovani artisti emergenti che, con spontaneità e passione, sapranno conquistare l’anima di chi li ascolta.