“Lasciare cibo nelle rotatorie per i cani vaganti, siano cuccioli o randagi già microchippati e reimmessi in libertà come previsto dalla normativa, è un reato che non aiuta gli animali ma al contrario ne favorisce lo stazionamento in situazioni di potenziale pericolo, creando un rischio sia per loro che per gli automobilisti”. Lo dice l’assessore comunale alla Tutela degli animali, Andrea Distefano.Che aggiunge: “Facciamo un passo verso il decoro, la responsabilità e il benessere degli animali. Chi vuole aiutare i cani in difficoltà e desidera approfondire le giuste tecniche di foraggiamento, può contattare l’assessorato Tutela animali del Comune di Ragusa o le associazioni animaliste locali, ricevendo supporto e soluzioni adeguate. Insieme possiamo fare la differenza”.