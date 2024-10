Una straordinaria partecipazione popolare ha contraddistinto il Comitato Regionale della Dc che ieri si è svolto a Modica presso la sala conferenza dell’Hotel Torre del Sud. Almeno trecento tra tesserati e simpatizzanti hanno ascoltato le parole di deputati, assessori regionali e segretario nazionale che hanno toccato vari punti, dalle recenti misure di aiuto all’agricoltura alle prossime elezioni provinciali passando per la riforma degli Enti Locali e lo stato di salute di un partito che negli ultimi anni si è preso la scena della politica regionale tanto da diventare ago della bilancia degli equilibri palermitani. Quello di ieri è stato un Comitato “storico” visto che per la prima volta si è svolto fuori Palermo nell’ottica di un avvicinamento sempre più marcato dello scudo crociato agli elettori.

“E’ per noi un grande onore aver ospitato il primo Comitato Regionale della Dc fuori dal capoluogo – ha commentato l’onorevole Ignazio Abbate che ha fatto gli onori di casa – Ringrazio il nostro segretario nazionale, l’on. Cuffaro, per aver scelto Modica come ringrazio tutti i presenti, in primis i tantissimi rappresentanti delle amministrazioni locali che negli ultimi tempi si sono avvicinati al nostro progetto politico. La loro presenza è per noi una iniezione di fiducia verso le prossime scadenze elettorali, in primis le provinciali del prossimo 15 dicembre. Una elezione di secondo grado che avremmo voluto scongiurare perché il nostro obiettivo era riportare i cittadini a poter scegliersi i propri rappresentanti. Invece, a causa di giochetti politici, quella riforma sulla quale avevamo tanto lavorato è stata osteggiata ed oggi ci troviamo a dover affrontare una tornata elettorale nella quale non saranno i cittadini a scegliersi i propri rappresentanti. La DC oggi è probabilmente il partito più radicato all’interno delle amministrazioni locali e avrà la forza di affrontare anche questa sfida. La presenza di sindaci, assessori, presidenti di consiglio e consiglieri comunali ci fa capire quanto sia forte il richiamo di un centro moderato in Sicilia ed in Italia più in generale”.

Il comitato regionale ha visto la partecipazione del Segretario Nazionale, Totò Cuffaro, dell’assessore Regionale agli Enti Locali, Andrea Messina, dei deputati Carmelo Pace e Salvo Giuffrida, dell’Onorevole Francesca Donato, del Segretario Regionale Stefano Cirillo e di quello Provinciale Anna Maria Aiello che ha introdotto i lavori. Significativi anche gli interventi del Sindaco di Modica, Maria Monisteri che si è soffermata sull’imminente congresso delle donne che si volgerà in occasione della Festa dell’Amicizia a Ribera e del Sindaco di Acate Gianfranco Fidone. L’Onorevole Abbate si è poi soffermato sui rapporti tra la DC ed il Governo Regionale: “Ribadisco la nostra vicinanza al Presidente Schifani e alla maggioranza parlamentare. Siamo alleati fedeli e tali resteremo. Però è chiaro che rivendichiamo la nostra autonomia perchè negli ultimi due anni siamo cresciuti esponenzialmente ed è naturale chiedere la giusta attenzione da parte dei nostri alleati”.