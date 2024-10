Sta per finire l’attesa in casaper l’inizio del sesto campionato di Serie A3 consecutivo. Domenica prossima, infatti, il sestetto allenato da coach, inizierà una nuova avventura nel campionato di, ospitando alladell’exUn match che come del resto tutte le gare deldel campionato di, nasconde delle insidie su cuie compagni si dovranno fare trovare pronti. La compagine reggina, infatti, è una neopromossa, che ha costruito un roster per ben figurare in. I biancoazzurri hanno già affrontato i calabresi in preseason nell’allenamento congiunto disputato qualche settimana fa al “, ma quello di domenica prossima sarà un test di tutt’altra caratura. “Finalmente si comincia a fare sul serio – dichiara coach– il 25 agosto giorno in cui abbiamo iniziato la preparazione è ormai lontanissimo. Finalmente si comincia e domenica ospiteremo. Si tratta di una neopromossa, ma questo non ci deve fare rilassare assolutamente perché conosciamo i valori del singolo, li abbiamo già testati nell’allenamento congiunto e non possiamo permetterci di sottovalutarli. Il livello tecnico delcontinua a salire – sottolinea – saremo soltantoai nastri di partenza, due in meno rispetto allo scorso campionato, quindi lo spalmarsi in tutte le squadre di giocatori di alto livello farà salire il livello tecnico e l’aspetto agonistico. Per noi l’innesto di un atleta comedi grandissima esperienza e di grandissimo valore tecnico e soprattutto umano sarà di grandissimo aiuto per una squadra costruita per fare bene e ben figurare in un campionato difficile come la. Io sono molto affezionato al pubblico modicano perchè quando si fa sentire è veramente il settimo uomo in campo – conclude il coach dell’– quindi invito gli amici modicani e tutti i simpatizzanti di questo sport a riempire ile a farci sentire il loro sostegno che per noi è molto importante”. La squadra biancoazzurra, dunque, non vede l’ora di scendere in campo dopo sette settimane di preparazione e l’obiettivo naturalmente è di iniziare bene questa nuova stagione. “Finalmente iniziamo a giocare partite ufficiali – spiega il capitano dell– è dal 25 di agosto che sudiamo e fatichiamo in palestra per iniziare questo nuovo campionato nel migliore dei modi. Ci siamo preparati bene, nel gruppo squadra si respira entusiasmo, quindi credo di essere pronti e non vediamo l’ora di entrare in campo domenica. Il gruppo – continua – si sta amalgamando sempre di più, la società quest’anno si è impegnata molto a creare una squadra molto giovane ma con tantissima qualità e dal canto nostro abbiamo preparato al meglio la partita con, una neopromossa che ha tra le fila giocatori di qualità, tra cuiche noi conosciamo benissimo. Li abbiamo già incontrati in allenamento congiunto qui al, ma sappiamo benissimo che la partita di domenica sarà tutt’altra cosa rispetto a quella giocata qualche settimana fa. Colgo l’occasione per invitare tutti i nostri tifosi a sostenerci già da domenica per iniziare questo campionato bene e il loro supporto nelle gare casalinghe sarà per noi essenziale. Ho un sogno nel cassetto che per il momento tengo per me – conclude– e spero di coltivarlo giorno dopo giorno con questo fantastico gruppo di compagni di squadra, al momento mi limito solo a dire che tutti vogliamo partire bene in questo nuovo campionato”.