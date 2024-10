Cure dentistiche gratuite per bambini e ragazzi in difficoltà grazie a un accordo d’intenti tra l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Comiso e l’Associazione Arkè Onlus coi progetti “Un dentista per amico” e “Asso” (A Scuola di Salute Orale e sana alimentazione e corretti stili di vita). L’intesa è stata firmata dall’assessore alle Politiche sociali Salvatore Romano e dal presidente dell’associazione Arkè Alessandra Crovetto (nella foto). “Il primo progetto – ha dichiarato l’assessore Romano – è rivolto a offrire un servizio sociosanitario per minori che vivono in stato di disagio socioeconomico ospiti di strutture educative d’accoglienza. Il secondo progetto promuove la prevenzione e la conoscenza delle buone norme di salute orale, sana alimentazione e corretti stili di vita attraverso lezioni tematiche nelle medesime strutture. Tale accordo non comporterà alcun onore economico per il Comune”. “Gli obiettivi del progetto Un Dentista per Amico, che già coinvolge 2.300 dentisti e odontoiatri sul territorio nazionale – spiega la presidente Crovetto –, sono offrire cure medico-dentistiche a minori italiani e stranieri che non potrebbero privatamente usufruirne. Inoltre, migliorare la sensibilità verso la prevenzione e le cure dentali insieme alla corretta alimentazione e, pertanto, la generale cura dei minori in stato di fragilità. Infine, ridurre i costi economici e gestionali del sistema sanitario pubblico con la conseguente utile ricaduta sul sistema sociale”.