Enrico Bucci, scienziato di fama internazionale, docente della Philadelphia university, direttore sanitario della fondazione Sant’Agostino del gruppo Unipol, è arrivato in città ieri mattina per presenziare alla riunione organizzativa (nella foto) tenutasi questa mattina presso la sede della Provincia, ospite del direttore generale Nitto Rosso che ha fortemente voluto un progetto di ricerca sul gas radon e sulla possibile influenza che lo stesso può avere per varie patologie.

“Abbiamo conosciuto Bucci – dichiara l’avvocato Rosso – in occasione di “A tutto volume” quando è venuto a Ragusa per presentare il suo ultimo libro. È rimasto particolarmente colpito dal nostro territorio e dall’intero contesto. Gli ho confessato che, trovandoci sulle falde dell’Etna, abbiamo delle emissioni di radon notevoli e gli ho chiesto se da tutto questo potesse esserci un collegamento per l’insorgenza di malattie gravi. In effetti lo scienziato ha approfondito questo tema e di seguito è nata l’idea di una ricerca scientifica. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del manager dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, e di tutto il suo staff siamo riusciti ad organizzare per oggi questo incontro in Provincia per scrivere insieme un protocollo di ricerca e far partire questo primo step che ci consentirà di fare luce su numerose circostanze di fatto e ipotesi di studio fino ad oggi rimaste solo nella nostra testa”. Domani mattina, il prof. Bucci terrà una lectio magistralis al liceo scientifico Enrico Fermi sul dna.