“Sono 2 i bambini investiti in tre giorni da monopattini, scooter elettrici e biciclette che scorrazzano indisturbati nell’area pedonale del corso Cavour (area pedonale con divieto di transito per i velocipedi). Il primo incidente ha visto coinvolto un bambino che a causa del trauma subito ha dovuto trascorrere una notte in ospedale. Il secondo fortunatamente non ha avuto necessità di soccorso medico”. A scriverlo, in un post su Facebook diffuso questa sera, l’ambientalista Andrea Di Priolo, esponente del comitato Terre Pulite. Il quale aggiunge: “I cittadini ormai evitano il centro, sembra quasi che abbiano perso il piacere di fare una semplice passeggiata, scegliendo magari di fare i propri acquisti seduti comodamente nel proprio divano con un click. Pochi i negozi rimasti aperti e tanti i locali con il cartello “affittasi”. Tanti gli angoli utilizzati come bagli pubblici, tanti gli angoli assediati quotidianamente da rifiuti abbandonati. La viabilità sembra essere gestita da Paperino. Lo smog in questa città sembra non sia veleno. L’Italia è il primo paese in Europa per morti attribuibili allo smog con circa 80mila decessi prematuri all’anno. Servirebbero piste ciclabili. Servirebbero le sanzioni e non solo i controlli. Servirebbero zone a traffico limitato (Ztl). Servirebbero più deterrenti che spingessero i cittadini a non usare le automobili”.