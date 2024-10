Inizia bene la stagione 2024-25 per il Circolo velico Kaucana. Nei giorni scorsi gli atleti della squadra Laser sono stati ospiti della Società canottieri di Marsala per disputare la prima regata zonale valevole per il Ranking 2025. Due giorni intensi di regata durante i quali le condizioni meteo mutevoli hanno comunque consentito di disputare 4 delle 6 prove previste e al termine delle quali, ancora una volta, il Cvk ha colorato di azzurro il podio di entrambe le categorie. Per la classe Ilca 4 si è imposta al secondo posto overall a pari punti con il primo posto assoluto Lucrezia Micieli, che ha conquistato anche il primo posto femminile, seguita dalla compagna di squadra Gilda Nasti, quest’ultima sul gradino più basso del podio ma anche prima Under 16 femminile. A seguire ottimi piazzamenti per Matteo di Di Dio, quinto, Damiano Livoti, settimo e Brian Sciveres quindicesimo.

Anche nella classe Ilca 6 sul podio un atleta Cvk: Paolo Salvo, al suo esordio nella categoria, si piazza al terzo posto assoluto e primo Under 17 maschile, seguito da Gianmarco Livoti, sedicesimo assoluto. La stagione 2024 aveva riservato grandi soddisfazioni al sodalizio ibleo e i risultati di domenica scorsa sono più che promettenti per la prossima stagione, chiaro segno che, evidentemente, in casa Cvk si continua incessantemente e con grande profitto a lavorare per promuovere lo sport vela.

Come accade sempre alla fine di ogni stagione, il Cvk, in questi giorni, si appresta a predisporre un bilancio sportivo e tutto lascia pensare che anche quest’anno si riesca a chiudere con un grande segno positivo non solo grazie ai successi degli atleti sia della categoria Optimist che Laser, ma anche per l’attività di promozione di tutti gli sport velici presso numerosi istituti scolastici della provincia iblea. Attraverso il progetto VelaScuola, attraverso i numerosi progetti a finanziamento Pnrr e attraverso gli strumenti del “Piano Estate”, oltre 150 studenti provenienti da Scicli, Pedalino, Comiso e Ragusa, sono stati ospiti del Cvk ed hanno potuto scoprire il mare da ogni prospettiva. Numeri ragguardevoli mai raggiunti prima, che puntano i riflettori sull’attività del Cvk, tanto che un numero crescente di scuole si appresta ad inserire gli sport velici all’interno dei Piani dell’offerta formativa. Di conseguenza l’attività velica quest’inverno continuerà, e non solo per gli atleti agonisti, ma anche per quanti vogliono intraprendere o continuare un percorso di addestramento: grazie alla struttura presente presso il porto turistico di Marina di Ragusa, proseguiranno, infatti, i corsi di vela rivolti sia agli studenti che a quanti, adulti e bambini, vorranno scoprire la meraviglia della vela d’inverno.