Il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli, comunica che, con decreto del 9 ottobre scorso, il Tribunale di Ragusa, nella persona del giudice dott. Claudio Maggioni, ha per la prima volta accolto la domanda di esdebitazione totale presentata da una persona sovraindebitata assistita da una commercialista ragusana nominata gestore della crisi dal referente dell’Organismo di composizione della crisi, il dott. Salvatore Barracca, magistrato di lunga carriera e già presidente del Tribunale di Ragusa (nella foto da sinistra Attinelli e Barracca). Il ricorrente è stato pertanto liberato da tutti i suoi debiti verso finanziarie e fisco in applicazione della nuova normativa (art. 283 del Codice della crisi), entrata in vigore il 15 luglio 2022, e potrà riprendere a vivere in maniera piena senza essere più colpito da pignoramenti e cartelle di pagamento. Il dott. Barracca sottolinea l’importanza di rivolgersi a un Occ. L’Organismo di composizione della crisi è un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. “Infatti – spiega il presidente Attinelli – l’Occ riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un commercialista (gestore della crisi) che, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguentemente soddisfazione dei crediti”. La sede dell’Occ è nella struttura dell’Ordine dei commercialisti in via Nino Martoglio n. 5 a Ragusa.