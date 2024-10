Uno scippo ai danni di una donna di 89 anni a Comiso. Che è stata scaraventata con violenza a terra. E che ha riportato gravi fratture al bacino e alle costole, oltre a un trauma cranico. La donna, allo stato attuale, si trova ricoverata nel reparto di Neurologia. L’episodio si è verificato sabato pomeriggio in via Eucalipti nei pressi della sede di un elettrauto e di un centro per la vendita e la riparazione di pneumatici. Dalle immagini delle telecamere, già acquisite dalla polizia, si nota un giovane in sella a una moto che, proveniente da via Faggi, attraversa la via Eucalipti. Il giovane affianca l’anziana che ha opposto un minimo di resistenza e che viene scaraventata con violenza a terra. La borsetta rimane sull’asfalto e il giovane in moto fugge via senza un bottino. La polizia sta conducendo le indagini. La sindaca, Maria Rita Schembari, ha espresso la propria solidarietà e la propria vicinanza alla vittima spiegando di avere ricevuto rassicurazioni dal commissariato di Ps sul fatto che l’autore del gravissimo reato sarà individuato al più presto.