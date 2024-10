Ancora un successo per il Pro Ragusa nel campionato di Promozione. Questo il tabellino. Pro Ragusa 2 – Scordia 1 Pro Ragusa: Macias, Celestre (27 st’Carnemolla), Spitale, Ambrogio (16’st Militello), Scribano, Pianese, Amenta, Cilia (19′ st Hichri), Cultrera (15′ st Di Rosa), Noukri, Scalogna (14′ st Milio). A disp: La Licata, Brafa, Carnazza, Cerminara. All. Ferlito Scordia: Cannata, Pandolfo, Strano, Egitto, Zumbo, Calì, Romano, Sottile, Nobile, Aiello, Spampinato. A disp: Serafino, Sottile, Scoglio, Sipala, Mascali, Gorza, Micalizzi, Bufalino, Cantarella. All. Greco Arbitro: Nicosia di Palermo Reti: al 24′ Noukri, 36′ st Zumbo (rigore), 49′ st Di Rosa Il Pro Ragusa di Nigro (in tribuna per squalifica) vince all’ultimo respiro con una rete di Di Rosa a tempo scaduto. Gli ospiti, dal 10′ della ripresa in dieci per l’espulsione di Calì, hanno giocato un ottimo secondo tempo pareggiando su rigore e sfiorando altre marcature, controllando bene i padroni di casa che erano passati in vantaggio con un tiro di controbalzo di Noukri dopo avere tenuto un buon palleggio. La rete è arrivata dopo un bella azione di Carnemolla che ha messo in mezzo per Amenta. La sua conclusione è stata respinta dal portiere ospite ma sulla sfera si è avventato Di Rosa che ha fatto esplodere lo stadio “Giovanni Biazzo” che ha ospitato la gara di sabato pomeriggio.