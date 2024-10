Prosegue l’intensa attività di controllo della Guardia Costiera a bordo delle navi che scalano il porto di Pozzallo, nel quadro del più ampio obiettivo di tutela della vita umana in mare e dell’ambiente marino e costiero. I militari del(Psc) della– personale specializzato per il controllo ispettivo delle navi straniere che approdano in Italia – hanno adottato nella giornata di ieri un. Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un’, durante la quale sono statein materia didi sicurezza della navigazione oltre aldi alcuni. Sono statein totale, leriscontrate, di cuisino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordostatadagli ispettori del Nucleo Port State Control di Pozzallo. Tali attività di controllo – tese alla costante verifica delle condizioni di sicurezza dei mercantili, delle condizioni di vita e di lavoro degli equipaggi imbarcati ed alla protezione dell’ambiente marino dagli inquinamenti – sono svolte in attuazione delle Convenzioni Internazionali applicabili alle navi mercantili impegnate in viaggi internazionali. La citata attività ispettiva, continuerà nei prossimi mesi nei confronti di navi “sub-standard“, al fine di prevenire i gravissimi rischi per la sicurezza della navigazione e dell’ambiente marino e tutelare la sicurezza e le condizioni di vita delle persone che sulle navi vivono e lavorano.