Tornano i click d’autore. Quelli che sanno mettere in rilievo il particolare, l’attenzione per i soggetti curiosi, l’occhio per i panorami affascinanti. Insomma, una vera e propria arte. Che, al pari di tutte le espressioni di questo tipo, ha bisogno di essere coltivata e curata. E che solo i professionisti sono in grado di masticare al meglio. Perché è frutto di studio, di formazione continua negli anni, di capacità di soddisfare le esigenze di chi li chiama per lavoro. Dopo le esperienze degli anni passati con “Ragusa tra i fotografi”, sarà riproposto lunedì 4 e martedì 5 novembre, nel suggestivo scenario di Poggio del sole hotel, un workshop che, stavolta, avrà per titolo “Aretusa wedding foto & film” e che è promosso dall’Associazione fotografi iblei con il supporto dell’Avis, attraverso il consigliere nazionale Salvatore Mandarà, e della Fep, federation of european professional photographers. Ancora una volta la location è quella che era stata scelta negli anni scorsi, prima del Covid, vale a dire Poggio del sole, sulla Sp Ragusa mare, perché ha funzionato benissimo come cornice per i laboratori, i confronti e gli approfondimenti con i master. Ospiti d’onore il filmmaker Vito D’Agostino e il wedding photography Mimmo Basile. Luci puntate pure sulle nuove tecniche che è possibile mettere in campo attraverso l’intelligenza artificiale. “Abbiamo voluto riproporre una nuova edizione del nostro format a distanza di anni – dice il presidente Afi Enzo Giummarra assieme al vice Ignazio Di Grandi – perché era molto consistente la richiesta da parte di professionisti della zona che sentono l’esigenza di confrontarsi e, soprattutto, di crescere. Ci interrogheremo, come sempre, sul ruolo, sul contenuto e sulla capacità del fotografo professionista di confrontarsi con tutte le novità tecnologiche esistenti sul mercato che, spesso e volentieri, ne mettono a dura prova la resistenza visto e considerato che tutti si improvvisano operatori del settore”. Per informazioni Enzo Giummarra (cell. 334.9185255) e Ignazio Di Grandi (cell. 333.6814891).