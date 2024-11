Passando alla disoccupazione in provincia di Ragusa, il tasso resta stabile al 10,2%, con quello giovanile che sale però al 20,3%. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-0,8%) tra gli uomini e tra chi ha 35 anni o più, mentre aumenta tra le donne e gli under 35. In crescita il numero di inattivi (+0,6%) per uomini, donne e tutte le classi d’età tranne i 25-34enni. Rispetto a settembre 2023 cala il numero di persone in cerca di lavoro (-20,6%) e cresce quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+3,2%). “La riduzione degli occupati registrata a settembre – chiarisce il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto) – si inscrive in un quadro coerente di indicatori che testimoniano un forte rallentamento dell’attività economica. Se il fenomeno proseguisse anche nei prossimi mesi ne conseguirebbero gravi effetti sia sulla crescita del 2024 sia, soprattutto, su quella del 2025, per effetto dell’esiguità dell’eredità trasmessa. D’altra parte, nella storia economica recente non sono mancati episodi di riduzione dell’occupazione – per esempio a luglio 2023 – che poi non hanno fatto segnare un cambio di tendenza. Il mercato del lavoro appare, cioè, ancora solido e vitale, nonostante questo inciampo”.