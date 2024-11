Oggi 4 novembre, Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in concomitanza con la cerimonia presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica, si è svolta in Piazza San Giovanni a Ragusa, alla presenza delle massime Autorità civili e militari della provincia, la tradizionale manifestazione celebrativa, quest’anno connotata da una massiccia adesione di comuni cittadini spontaneamente convenuti per testimoniare unanimi sentimenti di italianità e per esternare, con la loro partecipazione, gratitudine e riconoscenza per l’operato delle Forze Armate.

Agli onori militari resi ai Caduti dal picchetto interforze, costituito da uno schieramento dei reparti appartenenti ai Corpi Armati della provincia, affiancato dal Corpo Forestale e da una rappresentanza in uniforme composta da personale del Corpo militare, delle Infermiere Volontarie e dei Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana, che quest’anno celebra il 160° Anniversario della nascita, dai Vigili del Fuoco, dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia Municipale di Ragusa, dai Gonfaloni dei Comuni della provincia e dai Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, è seguita la cerimonia dell’alzabandiera.

Particolarmente significativi sono stati i messaggi del Sig. Presidente della Repubblica e del Sig. Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Difesa che hanno posto l’accento sulla rilevanza della ricorrenza, sottolineando – in particolare quello del Capo dello Stato – che il 4 novembre è “Una data in cui si riassumono i valori di una identità nazionale lungamente perseguita dai popoli d’Italia con le aspirazioni risorgimentali e con i grandi sacrifici compiuti dal popolo italiano nella prima guerra mondiale” .

Dopo la deposizione della Corona, fortemente sentito è stato il momento della preghiera con la benedizione – a cura del Vescovo Mons. Giuseppe LA Placa – del Monumento ai Caduti e il coinvolgimento del mondo della scuola in particolare dell’Istituto Comprensivo “Palazzello- Vann’Anto” di Ragusa, i cui alunni hanno voluto fornire il proprio qualificato contributo alla celebrazione, a riconoscimento della valenza della ricorrenza.

A tale momento celebrativo ha fatto seguito, la passeggiata in Via Roma dove sono state appositamente allestite le vetrine, con lo scopo di richiamare l’attenzione sul valore della ricorrenza, che proseguirà per un altro giorno ancora così da consentire a quanti lo vorranno, con riferimento soprattutto ai giovani, di visitarle e di riflettere sul vero significato della celebrazione del 4 novembre e sull’importanza di mantenere vivi i principi dell’unità nazionale e del rinnovato impegno delle Forze Armate.

Dopo la passeggiata in centro, presso i Saloni di Rappresentanza di questo Palazzo del Governo, sono state consegnate due medaglie d’onore, al Sig. Cannata Giuseppe e al Sig. Trovato Giuseppe, figli di cittadini deportati ed internati nei lager nazisti e tre onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica conferite dal Capo dello Stato, al Prof. Giuseppe Musumeci, Professore Ordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie presso l’università degli Studi di Catania, al dott. Giovanni Raffo, Maresciallo della Guardia di Finanza di Ragusa e allo Chef Ciccio Sultano, cittadini che si sono distinti per particolari meriti ciascuno negli ambiti professionali di pertinenza come riportato nell’accluso prospetto.