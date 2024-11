Tra le iniziative di richiamo per la festa di San Martino che la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù ha promosso per sabato 9 novembre ci saranno i giochi in 500 promossi dal coordinamento di Ragusa del Fiat 500 Club Italia. A darne comunicazione è il parroco, il sacerdote Marco Diara, che parla di una novità assoluta per questo appuntamento che, come sempre, è destinato a richiamare l’attenzione non solo dei parrocchiani ma anche di chi arriva da altre zone della città e vuole trascorrere un pomeriggio e una serata in allegria. Per tornare ai giochi in 500, dalle 17 alle 24 è prevista la sosta statica delle auto lungo la via Sacro Cuore. Dalle 18 alle 19 le prove dei giochi, dalle 19 alle 20 la pausa per la santa messa mentre dalle 20 prenderanno il via i giochi veri e propri. Gli equipaggi che intendono partecipare si sposteranno a bordo delle Fiat 500 nelle varie postazioni e a ogni postazione dovranno sostenere delle prove di abilità e animare delle attività ludiche non a bordo. Premiazione per i primi tre equipaggi classificati. Premio speciale per l’equipaggio femminile. L’iscrizione entro il 6 novembre al 338.9838159. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti caratterizzanti la festa di San Martino nella parrocchia del Sacro Cuore, alle 20,30 prenderà il via, nel salone parrocchiale, la cena comunitaria che contempla la consumazione di panini con salsiccia, vino e frittelle calde. Inoltre, ci saranno balli e animazione in oratorio con gli animatori della Charlie Chaplin eventi e il maestro Lorenzo Cavallo. Prenotazioni in segreteria allo 0932.252861, quota di 6 euro. “Ci aspettiamo di potere vivere tutti assieme – sottolinea il parroco, don Marco Diara – una bella giornata di festa. Come sempre, il comitato si sta muovendo con l’intento di organizzare una kermesse il più possibile capace di attirare l’attenzione di tutti. E diciamo che gli stimoli non mancano. Quindi, possiamo solo invitare quante più persone a partecipare a questa edizione della collaudata festa di San Martino che ha sempre fatto registrare presenze importanti e consistenti”.